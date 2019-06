Bradley e Irina sono al capolinea?

PARIGI - Sarebbe vicino al capolinea la storia d'amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk. Lo afferma "Page Six", la pagina di gossip del New York Post, secondo cui l'attore e regista e la top model starebbero affrontando un periodo di profonda crisi.

La coppia si frequenta dal 2015 e nel 2017 è nata una bimba, Lea De Seine. La fonte di "Page Six" ha dichiarato che «le cose non vanno bene. Nessuno dei due è felice. La relazione è appesa a un filo».

L'opinione pubblica mondiale pensa che a far incrinare irrimediabilmente il rapporto sia stata Lady Gaga: la popstar, che ha recitato accanto a Cooper in "A Star Is Born", secondo tantissimi avrebbe perso la terra per il bel 44enne e l'alchimia manifesta tra i due avrebbe suscitato gelosia (o chissà cos'altro) in Irina. «Continuano a provarci per il bene della figlia» ha aggiunto la fonte, ma chissà se le cose ritorneranno mai quelle di una volta.