Lindsay Lohan si (ri)butta nella musica

NEW YORK - Lindsay Lohan sta lavorando sodo per pubblicare della nuova musica. L'attrice non pubblica una canzone dal 2008, quando lanciò il singolo "Bossy", ma adesso ha detto ai suoi fan di prepararsi ad un suo ritorno nel mondo musicale e in questi giorni è impegnatissima in studio di registrazione.

Lo scorso venerdì la 32enne ha pubblicato su Instagram una sua foto mentre è a lavoro proprio in uno studio di registrazione e accanto all'immagine ha aggiunto semplicemente l'emoji delle cuffie. Il giorno dopo ha pubblicato un altro post sempre dallo stesso studio, stavolta mentre canta davanti a un microfono.

Poi su Twitter la Lohan ha condiviso un articolo che parla proprio del suo ritorno sulle scene musicali e ha commentato: «Sto lavorando sodo». Qualche mese fa Lindsay, che in passato ha pubblicato due album, "Speak" nel 2004 e "A Little More Personal" nel 2005, aveva spiegato di avere in progetto di lavorare a della nuova musica con la sorella minore Alina se Mtv avesse confermato la seconda stagione della serie che la vede protagonista, "Lindsay's Lohan Beach Club". «Mia sorella sta per pubblicare il suo disco e io voglio aiutarla. Abbiamo parlato della possibilità di scrivere qualcosa insieme, soprattutto se dovesse esserci una seconda stagione del mio reality», aveva detto.