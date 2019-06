Katy Perry rivela i dettagli della proposta di nozze

NEW YORK - Katy Perry ha rivelato che quando il fidanzato ha chiesto di sposarla era davvero molto nervoso ed emozionato. La cantante ha raccontato di aver ricevuto la proposta di matrimonio mentre si trovava a bordo di un elicottero che la stava portando ad una festa a sorpresa organizzata per lei da amici e familiari.

«Era il giorno di San Valentino e io quel giorno dovevo lavorare. Mi ricordo di essermi incontrata con lui in un ristorante italiano, dove adoro mangiare la pasta. Sono arrivata lì e lui era tutto in ordine, pulito, con la barba rasata, non era in tuta e non indossava nemmeno le scarpe da tennis. In quel momento ho pensato: "Qui c'è qualcosa che non va, ha qualcosa in mente che io non so". Mi chiedevo in continuazione: "Ma chi è questa persona? Non può essere lui"».

«Doveva essere davvero molto nervoso. A un certo punto ci siamo alzati e ho cercato di capire dove stessimo andando. Mi ha fatta salire su un elicottero e lì mi ha chiesto di sposarlo», ha aggiunto Katy.

La 34enne ha poi raccontato di essere rimasta stupita quando è arrivata al party con amici e parenti che sapevano tutto ma che erano riusciti a non farsi sfuggire niente. «Siamo atterrati su questo edificio e poi siamo andati al piano di sotto dove c'erano la mia famiglia, i miei amici e una grandissima quantità di fiori che non avevo mai visto prima. Ero davvero scioccata da tutta la situazione», ha concluso la popstar.