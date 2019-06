Questi ragazzi sono “fuori di testa”: guardate che show

SANT’ANTONINO – Semplicemente e simpaticamente “fuori di testa”. Porte aperte, per l’ultima volta in questa stagione, nel regno dell’Acrobatic Cheer Ticino, l’unica società di cheerleading acrobatico della Svizzera italiana. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 giugno dalle 18.30 in poi presso la palestra delle scuole comunali di Sant’Antonino. «In 7 anni abbiamo costruito una grande famiglia – spiega Azzurra Zingali, 23 anni, una delle fondatrici –. Oltre una trentina di ragazzi, suddivisi in bambini (linci), adolescenti (tigri) e adulti (giaguari)».

Tra coreografie e agonismo – Spunta, all’improvviso, Alyson Pedraita, 24anni, il braccio destro di Azzurra. Un fiume in piena. «Ci diamo un sacco da fare. Facciamo gare in tutta la Svizzera e in Italia. Già qualche anno fa siamo stati agli Europei in Slovenia. E stiamo raccogliendo buoni risultati anche con le nuove leve. Pochi mesi fa, le nostre linci hanno ottenuto un bel terzo posto in una competizione a Morges. Partecipiamo anche a qualche evento pubblico, proponendo le nostre coreografie. Ma ci concentriamo soprattutto sulla parte agonistica».

Pregiudizi senza senso – A questo punto, è ora di chiarire l’equivoco. Ci pensa Alyson: «Uno pensa al termine cheerleader e gli viene in mente la ragazza che muove i pon pon, durante le partite di hockey o di football americano. Noi non c’entriamo niente. Il nostro è uno sport acrobatico. Facciamo coreografie e gare». «Ed è pure parecchio faticoso a livello di energie – evidenzia Simone Macrì, 24 anni –. Vi sembra strano vedere un maschio che fa queste cose? Purtroppo ci sono un sacco di pregiudizi. Più che altro perché questa disciplina che da noi è ancora poco conosciuta».

A caccia di nuovi atleti – Arriva anche Emmanuel Mascheroni, un “gigante buono” di 20 anni. Genuino. «Sono arrivato qui con la mia ragazza, qualche anno fa. Poi ci siamo lasciati. Lei se ne è andata. Io sono rimasto. L’ambiente è davvero bello. Si forma proprio lo spirito di gruppo». «Siamo costantemente a caccia di nuovi interessati – conclude Azzurra –. Non ci sono requisiti specifici. Ognuno può avere il suo ruolo. Bisogna portare solo la voglia di divertirsi e di fare attività fisica».





Foto tio.ch/20 minuti/Giordano