Dopo l'invasione di campo alla Champions, la celebrità e... la sparizione

LONDRA - Aveva invaso il campo della finale di Champions fra Liverpool e Tottenham in costume da bagno come boutade pubblicitaria per un portale a luci rosse. Ora Kinsey Wolanski, oltre al "gettone" per la (rischiosa) performance, si sta godendo anche un inatteso... momento di fama.

La modella americana di 22 anni infatti, ha raggranellato centinaia di migliaia di follower in pochissime ore, sfondando quota 2,3 milioni: «Sono felicissima, non ci posso credere... Lo so che è stata un po' una follia, ma mi piace buttarmi al di fuori della mia zona di comfort. Adoro quando ti sale l'adrenalina!». Per ringraziare i neoacquisiti fan ha deciso di regalare a 1'000 di loro un poster autografato, ma...

... all'improvviso, si parla di qualche ora fa, il suo profilo Instagram è scomparso nel nulla. Come e perché non è ancora chiaro.

Instagram