Sì, Robert Pattinson è il nuovo Batman

LOS ANGELES - In fin dei conti l'uomo-pipistrello (vampiro) l'aveva già fatto in "Twilight". Quindi la notizia data a cavallo fra venerdì e sabato che Robert Pattinson sarà il prossimo a vestire i panni del mitico "cavaliere oscuro" dei fumetti non dovrebbe turbare (troppo) gli animi. Giusto?

Sbagliato. Sono (molto) divisi fan dell'uomo pipistrello, che ancora non hanno digerito benissimo il passaggio dall'elogiato e premiato Batman della coppia Christopher Nolan/Christian Bale a quello - criticato e ritenuto da molti loffio - a quello di Zack Snyder/Ben Affleck. C'è chi mette in dubbio le sue qualità d'attore, chi il look e chi il legame con il suo precedente alter-ego, il vampiro Edward.

Ma ci sono anche quelli che sono ottimisti e/o invocano il beneficio del dubbio per la nuova scelta: «Robert forse è un po' più ferino di quanto mi aspetterei da Bruce Wayne, ma potrebbe funzionare», ha commentato qualcuno. Fra gli entusiasti pure lo stesso Snyder che pare abbia piazzato un like all'annuncio ufficial della nascita di quello che sui social già chiamano "Battinson".

I lavori per il nuovo "Batman", conferma il portale Variety, inizieranno questa estate con la regia di Matt Reeves. Il film è atteso per giugno 2021 negli States.