NEW YORK - Alexandria Ocasio-Cortez torna barista per un giorno per promuovere l'aumento del salario minimo a livello federale. La giovane deputata democratica è tornata a New York, nel suo distretto (Bronx-Queens), per far sentire la propria voce a sostegno di categorie come camerieri, baristi, il cui stipendio minimo sarebbe da fame senza le mance.

«Ai classisti nati con la camicia che dicono di volermi di nuovo barista, siete fortunati! Sarò a NY-14 (il suo distretto, ndr) questa settimana per promuovere un salario decente a livello nazionale», aveva scritto su Twitter.

Attualmente il salario minimo a livello federale è di sette dollari e 25 centesimi, anche se in alcune città come New York è di 15 dollari. Se 'Raise the Wage Act' (legge per l'aumento del salario) sarà approvato entro il 2024, il salario minimo sarà per tutti di 15 dollari.