Taylor Swift sotterra l'ascia di guerra: è pace con Katy Perry

NEW YORK - Finalmente la faida tra Taylor Swift e Katy Perry sembra essere arrivata ad una svolta: la prima ha infatti aggiunto la nuova canzone della collega alla sua playlist.

Per molti anni Taylor e Katy non si sono rivolte parola e si sono mandate frecciatine a distanza dopo che nel 2014 la Swift aveva accusato la Perry di aver sabotato il suo tour, "rubandole" alcuni dei ballerini che lavoravano per lei e costringendola così a doverne cercare degli altri in tutta fretta.

Adesso l'ascia di guerra sembra essere stata davvero sotterrata dopo che Taylor ha raccontato di avere nella sua playlist 'Never Really Over', il nuovo brano di Katy.

Parlando delle canzoni che porta sempre con sé, la Swift ha spiegato: «Tutto quello che ci succede è parte della storia che un giorno racconteremo. Queste sono le canzoni che al momento fanno da colonna sonora della mia vita. Mi piacciono queste canzoni sia quando sono a casa a cucinare, sia quando devo guidare per molte ore, ma anche per i momenti di riflessione. Sono tutte canzoni che apprezzo molto».

Nel 2018 era stata Katy a fare il primo passo verso la riconciliazione: aveva infatti mandato a Taylor un ramoscello di ulivo come segno di pace.