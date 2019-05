Parola di Millie Bobby Brown: «Non ci si può fidare dei giornalisti»

PARIGI - È fra le under 18 più seguite al mondo (se non LA più seguita), stellina della serie-culto “Stranger Things” e indiscussa incona di stile.

Millie Bobby Brown, che sotto i riflettori ci sta da quando è entrata nell'adolescenza, oggi che ha 15 anni gestisce il rapporto con i media “tradizionali”decisamente con i piedi di piombo.

Per il suo primo passo sul grande schermo – con il kolossal a suon di mostroni ed effetti speciali “Godzilla 2: king of the monsters” – ai giornalisti viene fornito un fascicoletto sui temi da non trattare assolutamente durante l'intervista: fra questi bullismo, amicizie, famiglia e situazione sentimentale.

Eppure a tu-per-tu è la stessa Millie a scardinare quasi subito uno di questi tabù: «Da piccola mi hanno bullizzato, eccome», ha raccontato, «giocavo in una squadra di calcio giovanile. Mi odiavano e stavo sempre in porta, non giocavo mai fuori, guai!». Ricordi dolorosi che l'hanno spinta ad accettare il suo ruolo come ambasciatrice dell'Unicef. Una crociata positiva, combattuta anche attraverso il suo account Instagram da 18 milioni di followers.

Essere nel cast di “Stranger Things”, serie fenomeno di Netflix, un sogno? Senz'altro, ma poi quando esci con gli amici devi fare attenzione a non lasciarti scappare niente: «Nel mondo dello spettacolo purtroppo non si sa mai di chi ci si può fidare», conferma lei.

A preoccuparla particolarmente sono i media senza scrupoli: «Alle volte per ottenere informazione sulla serie fanno carte false. Non posso abbassare la guardia nemmeno un attimo».