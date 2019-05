Ecco il videoclip di "Super Sexy Girls"

BELLINZONA - È uscito oggi il videoclip - firmato Kin Artos - di "Super Sexy Girls", l'ultimo singolo firmato We The Savages che sta già riscuotendo ottimi successi in streaming e nelle radio ticinesi.

«Siamo sempre stati un duo indipendente, ma per la parte discografica ci appoggiavamo a qualche label di tanto in tanto» ci ha spiegato Alex, uno dei due componenti del duo (l'altro è Arik). «Con questa traccia abbiamo deciso di abbandonare anche l'etichette e di fare davvero tutto per conto nostro. Abbiamo investito molto in questa canzone» conclude.

Con i suoi suoni funky e il lato ironico (esaltato dal videoclip) "Super Sexy Girls" è una hit perfetta per l'estate: diventerà il tormentone dei lidi ticinesi? Manca poco per scoprirlo.