George Clooney mette all'asta due inviti nella sua casa sul lago di Como 

LAGLIO - George Clooney e la moglie Amal hanno deciso di invitare due fan a venirli a trovare nella loro casa sul lago di Como. L'attore hollywoodiano e l'avvocatessa per i diritti umani, che insieme hanno i figli Alexander ed Ella, stanno raccogliendo fondi per la 'Clooney Foundation for Justice' e hanno messo all'asta due inviti per un pranzo con loro nella villa che possiedono a Laglio.

In un video postato online, George spiega: «Ciao, sono il marito di Amal Clooney, George. Vogliamo invitarvi a venire con noi sul lago di Como... Avete capito bene! Per raccogliere fondi a favore della Clooney Foundation for Justice abbiamo messo all'asta un doppio appuntamento con Amal, una famosa avvocatessa per i diritti umani, professoressa di giurisprudenza, e una pensatrice attenta al tema della giustizia nel mondo. E poi ci sono anche io, un attore. Immaginatevi la scena, voi e Amal che sorseggiate un bicchiere di vino mentre discutete di attualità e io che vi servo il pranzo...».

Poi George sempre con ironia fa finta di modificare la scaletta del video e inizia a lodare i suoi successi come attore. Facendo finta di ripete la scena, dice: «Ciao, sono George Clooney. Amal è una delle persone più intelligenti, generose e compassionevoli che potrete mai incontrare, e io sono il vincitore per ben due volte del titolo di uomo più sexy del mondo. Ho interpretato Danny Ocean nella saga cinematografica Ocean's. Negli anni '90 ero protagonista di un telefilm chiamato ER. Beh se vi piacciono i supereroi, ho interpretato anche Batman. Ah, e se vi interessa ho anche il numero di telefono di Brad Pitt, e ve lo potrei dare...».