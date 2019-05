Kit Harington, ecco le ragioni del ricovero

LOS ANGELES - La popolarità raggiunta dall'attore Kit Harington in pochissimo tempo ha avuto effetti particolarmente «stressanti» su di lui. La star della serie tv 'Il Trono di Spade' dopo la messa in onda dell'ultima puntata dello show ha deciso di farsi ricovera in una struttura riabilitativa per combattere alcuni «problemi personali». Sembra che adesso stia ricevendo aiuto professionale per «capire meglio se stesso».

Una fonte ha detto al magazine americano People: «Per dieci anni, Kit è stato praticamente intercambiabile con Jon Snow, e si è assimilato completamente a questo personaggio molto intenso. Tutta la fama raggiunta in poco tempo è stata davvero difficile da gestire per qualcuno così giovane e appena uscito dalla scuola di recitazione. Ha preso tutta la situazione in modo molto serio, ma è stato molto stressante. Ora che ha detto addio al personaggio di Jon Snow ha bisogno di capire meglio chi è, e di rimettere i panni di Kit».

Non molto tempo fa lo stesso Harington aveva rivelato di aver già chiesto aiuto professionale durante il picco della fama raggiunto con le scorse stagioni dello show della Hbo.