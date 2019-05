Pamela Prati, il mistero della sua partecipazione muta a "Chi l'ha visto?"

ROMA - È mistero sulla partecipazione "muta" di Pamela Prati all'ultima puntata del programma di Raitre "Chi l'ha visto?". L'ufficio stampa della trasmissione aveva infatti annunciato che la showgirl avrebbe preso parte al programma mercoledì 29 maggio. E così è stato. Ma c'è un però: Pamela era sì seduta in prima fila, ma durante tutta la serata non ha mai aperto bocca. «Tutti parlano di Pamela Prati, di questo presunto marito, chissà se esiste o se non esiste, ma nessuno parla delle tantissime donne e dei tantissimi uomini che sono stati vittime di truffe affettive online. Non se ne parla perché non sono personaggi famosi come la Prati», ha esordito la conduttrice Federica Sciarelli all'inizio della puntata.

Poi più volte nel corso della trasmissione la telecamera ha inquadrato Pamela, sia di spalle mentre segue con interesse lo svolgimento della serata, sia in viso, mentre ascolta in maniera sempre molto attenta quello che raccontano i vari ospiti dello storico format della tv di Stato. Secondo qualcuno dopo le polemiche seguite all'annuncio della presenza in studio dell'ex stella del Bagaglino, che secondo molti non sarebbe affatto una vittima, ma avrebbe partecipato attivamente alla vicenda del suo "matrimonio fantasma", gli autori del programma avrebbero deciso di non farla intervenire. La sua presenza è riuscita comunque ad attirare l'attenzione sul programma e quindi sul problema delle "truffe affettive" su cui è stata costruita tutta la puntata.