Taron Egerton: «Sono un esibizionista»

CANNES - Dopo “Bohemian Rhapsody” - che ha raccontato l’epopea dei Queen e di Freddie Mercury -, la grande musica ci riporta al cinema. Alla 72esima edizione del Festival di Cannes abbiamo scambiato quattro chiacchiere con l’attore gallese Taron Egerton, colui che nella pellicola ha vestito i panni del protagonista, ossia di Sir Reginald Kenneth Dwight, in arte Elton John.

Taron, cosa ti ha insegnato questa esperienza?

«Mi sono reso conto di essere un esibizionista… Il mio gusto per la moda può essere molto più audace di quanto pensassi...».

Ti vediamo impegnato in una scena di sesso con un altro uomo. E la scena è molto esplicita. Un momento storico per il cinema.

«Può esserlo, sono d’accordo. Quei fotogrammi sono fondamentali per la storia: il protagonista si innamora per la prima volta e in quegli istanti perde la sua verginità».

Una major hollywoodiana (in questo caso la Paramount) non era mai arrivata a tanto...

«Ed è sorprendente... Non sono gay, ma questo non significa che l’argomento per me non sia importante. Uno dei miei migliori amici è gay ed ha fatto coming out quando avevo quindici anni…».

Richard Madden, che ha interpretato John Reid, bacia bene?

«Ha delle labbra molto morbide… (ride)».

Come di sei sentito nei costumi sgargianti di Elton?

«Era come se indossassi un’armatura. Ma mi ero preparato…».

Hai potuto tenere alcuni dei capi che hai indossato?

«Sì, una giacca di jeans che ho utilizzato per la scena del brano “Tiny Dancer”. La adoro!».