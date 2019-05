NW YORK - Jennifer Lopez non ha fretta di sposarsi. La cantante 49enne ha accettato la proposta di matrimonio del compagno Alex Rodriguez, 43 anni, e la coppia ha annunciato pubblicamente la notizia lo scorso marzo.

Sebbene JLo abbia già diverse idee per il giorno del 'sì' non vuole fare le cose di fretta rischiando di non riuscire ad organizzare tutto come vorrebbe. Parlando con 'Entertainment Tonight' ha detto: «Sta andando tutto bene. Penso che ci aspetti un anno piuttosto intenso, quindi vogliamo prendere tutto con la giusta calma. Non abbiamo fretta. Vediamo questo evento come qualcosa che durerà per sempre, quindi vogliamo prenderci il nostro tempo per fare tutto nel miglior modo possibile. Non vogliamo affrettare le cose».

La Lopez ha anche rivelato che dopo la proposta di Alex ha iniziato ad occuparsi personalmente dell'organizzazione delle nozze, dalla scelta della location a quella degli abiti. «Anche se lo faccio solo quando ho tempo. La maggior parte del tempo lo passo a lavorare», ha però spiegato.