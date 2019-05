Chris Hemsworth al cinema camuffato per non essere riconosciuto

LOS ANGELES - Chris Hemsworth si è intrufolato di soppiatto al cinema con i suoi figli per poter vedere 'Avengers: Endgame'.

I tre figli della stella del cinema, India Rose, 7 anni, e i gemellini Sasha e Tristan, 5, avuti insieme alla moglie Elsa Pataky, non volevano assolutamente privarsi della possibilità di vedere sul grande schermo quello che potrebbe essere l'ultimo film del padre nei panni di Thor. Così Chris ha messo un cappello in modo da non essere riconosciuto in sala.

Al magazine 'Variety' ha spiegato: «I miei figli non vedevano l'ora di poter andare al cinema, ma io non potevo accompagnarli. Ma hanno insistito davvero tanto. Abbiamo cercato un cinema piccolo in modo da poter stare più tranquilli. Non sapevo se la pellicola sarebbe riuscita a catturare la loro attenzione per tre ore. Invece lo hanno adorato... Abbiamo scelto i posti in fondo alla sala e io ho messo un cappello. Siamo entrati quando c'era già la pubblicità sullo schermo».

Ora la star 35enne, dopo aver interpretato Thor, si prepara a tornare sul grande schermo come protagonista del nuovo 'Men in Black'.