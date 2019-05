Taylor Swift, il nuovo album sarà politico

LOS ANGELES - Taylor Swift vuole che le persone vadano a votare in occasione delle prossime elezioni presidenziali americane, che si terranno tra circa un anno e mezzo. La cantante 29enne ha spiegato che il suo nuovo album avrà certamente delle sfumature politiche e ritiene che incoraggiare i giovani a dire la loro attraverso la partecipazione al voto è una delle cose più importanti che lei possa fare con il suo lavoro.

Parlando con RTL ha detto: «Questo nuovo album è molto diverso da quello precedente. L'ultimo album, Reputation, è andato a scavare in fondo alle emozioni più remote. La mia nuova musica è più colorata, calma e pacifica. Ci sono assolutamente delle sfumature politiche. Sto cercando di incoraggiare le persone più giovani a votare in modo che abbiano voce in capitolo nella costruzione del futuro del nostro paese. Credo che questa sia una delle cose più importanti che io possa fare».

Taylor ha poi spiegato di essere in attesa del momento giusto per pubblicare il suo nuovo album e che non vede l'ora che finalmente anche gli altri possano ascoltarlo. «Lo annuncerò ai miei fan, devo trovare il momento giusto ma non vedo l'ora», ha concluso.