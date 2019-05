Ed Sheeran annuncia il nuovo album

LONDRA - Troveremo il disco negli scaffali dei negozi di dischi - digitali e non - il prossimo 12 luglio.

Un album di sedici tracce, in cui in ognuna figurerà almeno una collaborazione con un altro artista.

Nelle scorse ore Sheeran ha svelato i titoli delle canzoni, ma non i nomi dei suoi ospiti, fatta eccezione, inevitabilmente, per “I Don’t Care” - primo singolo estratto dall’album (pubblicato il 10 maggio), che conta l’apporto di Justin Bieber - e per “Cross Me” - brano uscito venerdì in cui figura il featuring di Chance The Rapper e PnB Rock -.

«Prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un ep intitolato “No.5 Collaborations Project” - ha spiegato Sheeran via social - Da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho incominciato a scrivere il “No.6” sul mio portatile l’anno scorso in tour».