Da Bonolis a D'Urso: i più pagati della tv italiana

ROMA - I compensi dei protagonisti della tv italiana fanno molto discutere quando si tratta della Rai: notissima la polemica sul compenso di Fabio Fazio, che molti (Matteo Salvini in primis) ritengono eccessivo. Ci sono però anche le emittenti private, Mediaset in primis: gli ingaggi delle star di Canale 5, Rete 4 e Italia 1 sono decisamente più alti rispetto a quelli della tv pubblica.

Italia Oggi ha pubblicato una serie di cifre, che non sono state confermate (in un paio di casi addirittura smentite), secondo le quali i più pagati sarebbero Paolo Bonolis e Gerry Scotti. I due conduttori sono tra gli elementi di spicco del gruppo e percepirebbero una quota fissa più ingaggi per le varie trasmissioni. Una somma simile verrebbe incassata da Maria De Filippi per gli svariati programmi da lei gestiti, senza contare quelli prodotti dalla società di cui lei è co-proprietaria. Barbara D'Urso non incasserebbe affatto 6 milioni circa l'anno, come riferito da Italia Oggi: la cifra di cui si parla sarebbe «di gran lunga inferiore».

Ezio Greggio, altro nome storico di Mediaset, negli anni scorsi ha percepito 5,75 milioni di euro l'anno, come emerso nel corso della causa con il Fisco italiano. Si parla di alcuni milioni anche per Alessia Marcuzzi, che avrebbe percepito 2,4 milioni solo per la conduzione de "L'isola dei Famosi".