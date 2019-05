Cardi B, concerti annullati... per la liposuzione 

LOS ANGELES - Cardi B ha cancellato diversi concerti che aveva in programma perché troppo provata dalla recente liposuzione a cui si è sottoposta.

La rapper, che dieci mesi fa ha dato alla luce la figlia Kulture, ha rivelato di essersi da poco sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per levarsi di dosso i chili presi durante la gravidanza. Dopo aver ripreso ad esibirsi sul palco a pochi giorni dall'operazione, la 26enne ha però capito di avere bisogno di più tempo per riprendersi. Un suo portavoce ha fatto sapere che sono stati cancellati diversi show che erano in programma nei prossimi giorni, tra cui uno in Texas e uno in Maryland.

Nella nota stampa si legge: «Cardi ha esagerato nel tornare subito a lavoro, non si è presa il tempo necessario per riprendersi completamente dopo l'intervento. Il suo corpo ne ha risentito e i dottori le hanno ordinato di annullare il resto delle sue performance previste per il mese di maggio».

«Cardi è molto dispiaciuta se qualche fan rimarrà deluso. Ma vuole rassicurare tutti che recupererà le date a settembre», ha fatto sapere poi l'addetto stampa.

Secondo 'E! News' a pesare di più sulla salute della cantante, oltre alle performance, sono stati gli spostamenti, in particolare quelli in aereo.