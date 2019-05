Rihanna cede al fascino di Lady Gaga

NEW YORK - Anche Rihanna sembra aver ceduto al fascino di Lady Gaga e ha detto che sarebbe molto felice di collaborare con lei.

La cantante al momento sta lavorando ad un album reggea, ma ha smentito che nel nuovo disco ci siano dei duetti con Gaga o con il suo ex Drake, come qualcuno ha invece scritto nei giorni scorsi. Ad ogni modo Rihanna sarebbe molto contenta di poter realizzare un brano insieme alla collega. Parlando in un'intervista rilasciata al 'The New York Times Style Magazine', ha detto: «Forse lo dico perché mi ha iniziato a seguire su Instagram (ride, ndr), ma anche se non è nei programmi, non sarei affatto contraria ad una collaborazione con Lady Gaga».

Da quando la cantante e attrice ha vinto un Oscar per la miglior canzone originale grazie al film 'A Star is Born', ha aumentato notevolmente la sua popolarità non solo tra il pubblico, ma anche tra i suoi colleghi. E chissà che questo duetto con Rihanna non si riesca davvero a fare. Di certo i fan di entrambe le pop star gradirebbero molto.