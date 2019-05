Johnny Depp, nuove pesanti accuse all'ex moglie: «Si è dipinta ferite finte addosso»

LOS ANGELES - Johnny Depp ha detto che l'ex Amber Heard si è 'dipinta addosso le ferite' quando lo ha accusato di averla picchiata. L'attore ha denunciato l'ex moglie per diffamazione e le ha chiesto un risarcimento da 50 milioni di dollari dopo che lei ha detto di essere stata abusata fisicamente e psicologicamente da lui durante i loro due anni di matrimonio. In una dichiarazione inviata al tribunale e pubblicata dal sito The Blast, Depp nega in maniera netta le accuse che gli sono state rivolte e dice di voler fare chiarezza sulla vicenda per i tanti uomini e le tante donne che sono, parole sue, veramente vittime di abusi.

Nel documento si legge che il 55enne ha spiegato: «Nego le accuse della signora Heard in maniera totale e lo faccio fin dall'inizio, dal maggio del 2016, quando lei mi ha mosso questo attacco. Per riuscire ad ottenere un ordine restrittivo nei miei confronti è entrata nell'aula di tribunale con ferite finte dipinte addosso. Ci sono dei video delle telecamere di sorveglianza che dimostrano come ogni singolo giorno della settimana precedente lei non avesse quei segni. Continuerò a negare le sue accuse per il resto della mia vita».