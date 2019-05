“Trono di Spade”, l'addio che lascia il segno di una serie epocale

LUGANO - «Difficile pensare a un finale che soddisfi proprio tutti, e con il “Trono di Spade” sarà lo stesso. Immagino che quello che succederà dividerà i fan», sagge parole quelle di Kit Harington (Jon Snow) che ha proprio predetto quello che è successo in seguito alla trasmissione (nella notte fra domenica e lunedì) dell'ultima puntata della serie fantasy per eccellenza: fra gli strepiti degli arrabbiati (parecchi) e gli applausi di chi invece ha trovato che tutto tornava (un filino meno degli altri).

In ogni caso, dopo 8 anni dalla messa in onda del primo episodio “Game of Thrones” (qui lo chiamiamo con il titolo originale) se ne va come era arrivato: lasciando il segno. Nessun altro show prima d'allora aveva portato sul piccolo schermo colpi di scena, battaglie e scene degne di un kolossal hollywoodiano (due di queste nell'ultima stagione). Nato nella nicchia è poi diventato un vero e proprio fenomeno di costume mainstream come pochi se n'erano visti.

Una popolarità che, secondo i fan della prima ora, è giunta perdendo un po' per strada la qualità di scrittura e lo spirito originario dei romanzi dai quali è tratto. Ma (forse) è stato il giusto pezzo da pagare per riscrivere la storia della tv.

Quelli che l'ultima puntata l'hanno vista... al cinema - Una proiezione speciale, nel cuore della notte, quella organizzata dalla Rts per un manipolo di appassionati della saga fantasy.

I vincitori di un concorso dell'emittente, infatti, hanno potuto vedere le (ultime) gesta dei loro beniamini sul grande schermo del cinema Pathé Balexert di Ginevra. Per dire addio a Daenerys, Jon, Arya e Tyrion hanno però dovuto presentarsi lì... alle 3 di mattina!

Alla stessa ora la puntata appariva, in formato streaming, sia sul sito della Rts sia su Sky Svizzera.

