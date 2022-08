Quella sgangherata gang di giovani nativi che non conoscevate (e che non potete perdervi)

Parliamoci chiaro si tratta di un prodotto fuori dai canoni, che strizza l'occhio al film d'autore ma senza mai risultare pesante, tutt'altro. E, in un presente fatto di serie fatte al ciclostilo, non potrebbe essere pregio più grande. In attesa dell'arrivo su Disney + della seconda stagione, se non l'avete già fatto, non potete davvero perdervela.