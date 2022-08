All'asta gli oggetti di scena di "Better Call Saul"

LOS ANGELES - "Better Call Saul" si sta avvicinando alla conclusione. I fan più in crisi però potranno presto portarsi a casa un pezzo proveniente dal set della fortunata serie di Netflix. La Sony Pictures Television ha infatti deciso di mettere all'asta alcuni degli oggetti simbolo dello spin-off di "Breaking Bad". Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a due enti di Albuquerque, città in cui è ambientata la serie, riporta Collider.