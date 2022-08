C'è la Scozia nel presente dei Clepsydra

Sabato 6 agosto i locarnesi Clepsydra saranno in concerto nel villaggio scozzese di Thornhill. Il ritorno sulle scene dopo la pausa forzata causa Covid prevede uno show presso la Virgin Old Church, una vecchia chiesa in disuso, a partire dalle ore 19 e con ingresso libero.



In oltre un trentennio di esistenza e di musica i Clepsydra hanno saputo affermarsi prepotentemente fra le band di riferimento del progressive rock europeo e restando a lungo la band ticinese più conosciuta fuori dai confini nazionali, esclusi ovviamente i Gotthard. I Clepsydra hanno all'attivo cinque album in studio a partire da "Hologram" del 1991, un album/DVD dal vivo, un tour intercontinentale all'inizio degli anni 2000 e hanno suonato più volte in Europa, Asia e Stati Uniti.