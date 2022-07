Osbourne: «È una lenta ripresa, sapete?»

Come sta Osbourne? - Il Padrino del Metal, intervenuto ai microfoni di Entertainment Tonight, ha rassicurato i fan sull'operazione subita. Un intervento delicato e che avrebbe potuto determinare conseguenze inimmaginabili, ma che sembra essersi risolto per il verso giusto. Forse la parte più difficile, per stessa ammissione del leader dei Black Sabbath, non è stata rimettersi sotto ai ferri, ma non poter ricevere il sostegno del suo pubblico da vicino: «È fantastico, è fantastico e mi piace vedere le persone. È stata la cosa più difficile degli ultimi tre anni, perché sto cercando di riprendermi dall’operazione. Ci sto arrivando. È una lenta ripresa, sapete?».