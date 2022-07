D.B. Cooper: la storia dei "cacciatori", più che della caccia

Una vicenda talmente famosa, quella di D.B. Cooper, da essere ben radicata nell'immaginario popolare statunitense (è stata citata anche in show del calibro di "Breaking Bad" e "Loki"). La miniserie ricostruisce la vicenda del misterioso dirottatore, ma a un certo punto s'incrocia (fino a venirne irrimediabilmente fagocitata) dalle storie di coloro che, da anni o decenni, si sono appassionati al caso e pensano di aver risolto il mistero dell'identità dell'audace fuorilegge. Ecco perché "D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla" è più il racconto di chi si è trasformato - per mestiere o passione - in "cacciatore" che il tentativo di gettare finalmente una luce chiara su chi fu tanto audace da ideare (e portare a termine) un colpo del genere.