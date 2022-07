Raccontare la vita come fosse un "Museo", con l'omaggio di (o cosa) è stato importante

Come vedi la scena hip-hop svizzera contemporanea?

«Ottima, vorrei avere 20 anni in meno e approfittare dell'esposizione mediatica e della credibilità che ricevono gli attuali protagonisti. Tutti i festival mettono artisti svizzeri in cartellone, le tv e le radio passano le loro canzoni. Sono contentissimo per loro. Noi venivamo presi in giro, lottavamo contro i mulini a vento... L'importante è che non si cada nel tranello di dire "Finalmente c'è musica di livello". No, quella c'è sempre stata: solo che non eravamo accettati nel mainstream, facevamo paura».