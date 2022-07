Il "Greatest Hits" dei Queen supera i 7 milioni di copie vendute nel Regno Unito

La gioia della band - Secondo la Official Charts Company, il disco - che contiene classici intramontabili come “We Will Rock You” e “We Are The Champions”, è ora posseduto da una famiglia su quattro del Regno Unito. Di recente, ha trascorso la sua millesima settimana di permanenza nella classifica degli album più venduti di sempre. Per celebrare il traguardo sia il chitarrista Brian May che Roger Taylor, il batterista, hanno voluto ringraziare i fan. «Nessun album ha mai fatto una cosa del genere nella storia», ha dichiarato May in un comunicato. «Grazie, lo apprezziamo molto». «Il pubblico britannico e il suo gusto infinitamente grande hanno reso questo album il più venduto della storia», ha detto il batterista.