"La Television" incorona Kico Gregori

Dopo poco più di trenta minuti di consultazione, la giuria ha assegnato il primo posto al lodrinese Kico Gregori con il suo brano “La Television” da egli stesso composto. In seconda posizione Tabaccobruciato (al secolo Giorgio Angelo Cazzola) che ha scritto e interpretato “Al blues del Randa in Panda”, un brano scritto in dialetto dell’Oltrepò Pavese. Terzo posto al cantautore brianzolo Gianfranco Balestrini con “E adess sont chì”. Al termine della consultazione, i giurati hanno deciso all’unanimità di assegnare una menzione particolare a “Me car Milàn” di Valentino Mancino e Aurelio Barzaghi.