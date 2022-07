Roma in delirio per i Maneskin

ROMA - Un ritorno alle origini per la band italiana accolta a Roma da una folla di fan in delirio. Il Circo Massimo che ha ospitato il concerto d'ieri sera è separato infatti solo da qualche centinaia di metri da quella Via del Corso dove tutto è iniziato. Dopo lo spavento causato dalla nube di fumo che si è alzata non lontana al palco, il concerto si è potuto svolgere secondo il programma. Due ore di musica che hanno esaltato i 70mila fan presenti. Il gruppo italiano non poteva non debuttare con “Zitti e buoni”, il brano che ha lanciato la band sul palcoscenico internazionale. “In nome del padre", "Mammamia” e “Chosen” hanno poi seguito a ruota la scaletta del concerto pensata per ripercorrere ogni tappa fondamentale della band. Intense ed emozionanti le note di “Coraline” cantate da Damiano per la fidanzata Giorgia Soleri. Presente ad applaudire il gruppo italiano anche Angelina Jolie, a Roma per le riprese del film "Without blood".