In questa caldissima estate "Cerco te"

Cosa caratterizza "Cerco Te"? «Cassa dritta, percussioni e le note di fisarmonica» sono il fulcro di questo brano. «Il testo parla di amori e di cuori che si cercano» e lo fa in un contesto che più estivo non si potrebbe, tra sabbia e cieli stellati. Una canzone adattissima per la stagione e per le lunghe serate in compagnia degli amici, magari in riva al lago o perché no, al mare. Il tutto nato dalle sapienti mani di Dj Ala, che quando si tratta di musica latina e reggaeton è un vero specialista. «Batti le mani e canta il ritornello con JRebel» è il suo invito agli ascoltatori.