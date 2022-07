"Blowin' In The Wind" cambia pelle e forse anche il mercato

LONDRA - I grandi classici non solo - per definizione - non tramontano mai, ma con il tempo possono persino “rinnovarsi”. È il caso di “Blowin’ In The Wind", celebre brano del 1963 targato Bob Dylan. Una nuova versione di questo intramontabile evergreen è stata venduta all’asta da Christie’s giovedì scorso, al prezzo di 1,5 milioni di sterline. Si tratta della prima nuova registrazione in studio da quando il cantautore scrisse il brano nel 1962. Al momento, non si sa ancora il nome del vincitore dell’asta.