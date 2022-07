Un imbranato ossessivo e un'ape, in una villa di lusso: peggio di così non potrebbe andare

A far precipitare tutto è l'arrivo di un'ape, anzi di un bombo, che con la sua sola presenza innesca una spirale di caos e furia che coinvolge tutto e tutti. Sarà una vera escalation di disastri e di risate, con continue sorprese che arrivano anche quando si pensa che non si potrebbe andare più in là di così. Il protagonista di "Man Vs Bee" non ha la carica di cinismo e la verve politicamente scorretta che aveva la più celebre delle creature di Atkinson, ma l'accanimento ossessivo che riversa sul povero insetto è figlio proprio di quel personaggio. Si tratta quindi di un Mr. Bean edulcorato e invecchiato? Dirlo sarebbe ingeneroso e ingiusto: si tratta di qualcosa che nasce da quell'universo e che, però, sta in piedi perfettamente - anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di comicità.