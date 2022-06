"Stryx" ha riportato l'Inquisizione in Ticino

Un racconto di donne e dell'Inquisizione che, con il suo passaggio, terrorizzò le valli ticinesi. «Perché non raccontare questa storia che nelle scuole non viene quasi mai presentata?» si è chiesta Camila Koller che, insieme a Thania Micheli, ha ideato il progetto. Sono loro le protagoniste e ad affiancarle c'è un ricco cast di attori locali: si va dalle nuove leve come Davide Romeo, Simone Ganser a professionisti pienamente affermati come Andrea Carpinteri e Flavio Sala - fino a una vera leggenda della scena ticinese come Yor Milano.