Luglio con il Volume 2 di"Stranger Things", Chris Pratt Navy Seal e gli zombie Disney

Tra i titoli più attesi c'è anche "Resident Evil - La serie", in uscita il 14 luglio. Ambientata nel 2036, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Ancora di più "The Gray Man", atteso per il 22 luglio: quando l'agente più capace della CIA, la cui identità è ignota, scopre per caso i sinistri segreti dell'agenzia, un ex collega psicopatico mette una taglia sulla sua testa, innescando una caccia all'uomo globale a cui partecipano assassini da tutto il mondo. Con Ryan Gosling e Chris Evans.