Un viaggio sperimentale tra elettronica e synth: «C'è tutta la nostra passione»

Come è avvenuto l'incontro con Christian Schwarz?

«È una collaborazione nata in piena pandemia, a giugno 2020. Il primo contatto è stato un remix fatto per i Freaky Farm e ci sono piaciute tantissimo la particolarità della voce di Chris e le sue qualità nella scrittura dei testi. Per capire la direzione che volevamo prendere ha ascoltato una traccia, "Date Back", che in realtà era già finita - il cantante era un altro. Gli è piaciuta tantissimo e ha chiesto di poter provare a mettere la sua voce. Così è nata la versione che potete sentire: la stesura è stata rivista totalmente ma le sonorità e il groove sono rimaste le stesse. Da lì abbiamo deciso di procedere ed è nato questo Ep».