Quel dolore che ti fa crescere: i Make Plain tornano con “Brothers”

Crescita inevitabile con il duo nei pressi dei 30 anni di età, e che festeggia il decennale di attività: «È un po' anche il fulcro che sarà del disco nuovo dove il tema portante sarà proprio la trasformazione, e di come le persone, i luoghi e i viaggi ti cambiano. C'è dentro di tutto: la Svizzera - con Losanna - il Ticino, la Colombia (i Plain erano stati in tournée in Sudamerica, ndr.) e anche le nostre esperienze in Germania».