Le "1'000 sbatti" di Kevin Love, con Papi Trujillo

LUGANO / MADRID - Un viaggio nella fragilità di chi appare forte, mostrando una corazza al mondo circostante, ma che nel privato si ritrova a fare i conti con se stesso e con le ferite che gli lacerano il cuore.

È quanto ci offre, in un viaggio tra la Svizzera e la Spagna, il nuovo singolo di Kevin Love, in collaborazione con il trapper madrileno Papi Trujillo, da oltre 2 milioni di stream. Il pezzo si intitola "1000 sbatti", è prodotto da Kilozz ed è disponibile sin da ora sulle piattaforme digitali.

Come raccontato dall'artista (all'anagrafe Kevin Pomponi), noto tatuatore e rapper luganese classe 1992, si tratta di un brano nato dalla «meravigliosa fusione in musica di differenti contaminazioni sonore», provenienti dalle culture, dalle esperienze e delle attitudini dei due cantautori.

Il tutto è poi «impreziosito» da un beat che strizza l’occhio ai trend d’Oltreoceano, in particolar modo alle release targate L.A., che durante la permanenza in USA di Kevin Love hanno arricchito il suo background artistico: «”1000 Sbatti” nasce dall’esigenza di mettere nero su bianco la mia storia fino ad oggi, sia le parti positive che quelle negative, cercando di portare un po’ di Los Angeles, una delle città in cui lavoro come tatuatore e che mi ha affascinato anche a livello musicale, in questa canzone».

La collaborazione, tramite un amico in comune, è andata alla grande: «Siamo subito entrati in sintonia; lui ha capito immediatamente il mood che volevo dare a questo pezzo. Così, abbiamo deciso di incontrarci di persona in Svizzera, per esprimere al meglio le nostre realtà, molto diverse tra loro, ma che in questo brano abbiamo combinato, trovandoci sulla stessa lunghezza d’onda».