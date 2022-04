È Tujamo il nome di punta della Festa di Pasqua, «la più grande dell'intera Svizzera»

RIAZZINO - Il Vanilla Club assicura: quello di sabato 16 aprile sarà il party di Pasqua più grande dell'intera Svizzera. Certo è che i responsabili della discoteca di Riazzino hanno fatto le cose in grande, con una serata all'insegna del divertimento e spalmata su cinque sale e ben 25 Dj.

Il super ospite nella Main Floor arriva direttamente da Tomorrowland: è Tujamo, nome d'arte del dj e produttore discografico tedesco Matthias Richter. L'autorevole Dj Mag lo piazza al 36esimo posto al mondo nella lista dei migliori dj. Famoso per le collaborazioni con artisti del calibro di Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Taio Cruz e Laidback Luke, è attualmente uno dei nomi più in vista nel panorama della musica dance, dall'alto del suo miliardo di stream su Spotify. Ad accompagnarlo sul palco principale del Vanilla saranno Da Brozz e C.H.R.X., ma nel frattempo... L'abbiamo intervistato.

Il tuo ultimo singolo “Click” è una vera bomba energetica! Come è nato?

«Ero in studio con il rapper Drummakid e abbiamo sempre voluto creare un vero "botto" club con un tocco Urban, quindi ci è venuta l'idea del clic. Non avevamo davvero pianificato che il disco suonasse in modo specifico come suona ora, abbiamo piuttosto iniziato con un foglio bianco e tutto il resto è venuto naturalmente durante la sessione. E sono molto contento del risultato!».

Di cosa ha bisogno il pubblico, dopo due lunghissimi anni di Covid-19? Che cosa hai da offrire?

«Per quello che posso vedere, le persone sono davvero felici di perdersi finalmente di nuovo con alcuni veri brani da club, ma anche con alcuni grandi inni di festival sui grandi palcoscenici.

Il mio set di solito include entrambi, hit club e inni dance da cantare insieme. Quindi suppongo di essere molto ben preparato per entrambi e non vedo l'ora!».

Negli anni passati hai remixato brani di David Guetta, Bob Sinclair e Tiësto: hai un lavoro preferito?

«Mi è piaciuto molto collaborare con David Guetta. Era così umile ed è stato facile lavorare insieme. Ho sempre ricevuto un feedback immediato da lui, quindi siamo arrivati ​​a buoni risultati molto velocemente. Direi che il mio remix preferito è "2U" di David & Justin Bieber».

È la prima volta che visiti la Svizzera italiana?

«Ci sono già stato ma sono passati alcuni anni... È stato assolutamente selvaggio e sono così felice e pronto per tornarci, finalmente!».

Cosa ti aspetti da questo spettacolo?

«Come sempre con i miei amici italiani e svizzeri - un grande spettacolo con un'energia assolutamente incredibile! Non vedo l'ora di vedervi lì!».