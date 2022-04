Una stella latina per la Festa di Pasqua del Vanilla: Mariah Angeliq

RIAZZINO - La seconda protagonista del Party di Pasqua del Vanilla Club di Riazzino (qui la prevendita su Biglietteria.ch) è Mariah Angeliq, astro nascente della musica statunitense che sarà protagonista in Sala Red Sky. Famosa per le hit "El Makinon", "Scantona", per la collaborazione con J Alvarez e con la recente pubblicazione del nuovo singolo "Hey Siri", si esibirà in un caliente showcase nella sala a tinte rosse del club del Locarnese. L'abbiamo intervistata per voi.

Mariah, Grammy.com ti ha nominata tra le cinque donne «essenziali per il reggaeton»: cosa provi al riguardo?

«Mi sento onorata e riconoscente. Sono così orgogliosa d'influenzare l'industria musicale latina come una forte donna latino-americana. Questo è solo l'inizio e sono così entusiasta nel vedere cosa riserverà il futuro».

Ora sei "La Princesa de Miami", ovvero la principessa della città: di cosa hai bisogno per diventare la regina?

«Continuare a fare delle grandi canzoni e mantenere e il rispetto verso la mia città - e farlo crescere - mentre la rappresento in tutto il mondo».

Potresti anticiparmi qualcosa sul tuo nuovo album?

«È in lavorazione. Non vorrei anticipare troppo ma è fondamentalmente una linea temporale in musica, contenente l'evoluzione di chi sono come artista».

Vuoi dire qualcosa al pubblico della Svizzera italiana?

«Voglio ringraziare per la grande energia e il sostegno dimostrato alla mia musica. Non vedo l'ora di arrivare e divertirmi insieme a tutti voi».