Damiano torna con un nuovo brano: è "Vasco canta Rewind"

MENDRISIO - Damiano torna a raccontare la storia di Lisa, il personaggio immaginario protagonista di una serie di brani, nel nuovo singolo intitolato "Vasco canta Rewind". Il brano - pubblicato da PopMusicLabel - è disponibile sulle piattaforme di streaming e sugli store online dal 25 marzo, mentre è in rotazione radiofonica dal 1° aprile.

In “Vasco Canta Rewind” Lisa si regala un biglietto per il concerto del rocker in occasione del suo 18esimo compleanno. In particolare viene descritto il momento dei 18 anni, quando si diventa adulti e si può rischiare d'inseguire veramente i propri sogni tagliando il cordone ombelicale e iniziando a vivere la propria vita. Spiega Damiano: «Sono molto felice di poter presentare questo brano perché sono un grandissimo fan di Vasco e nonostante questa sia una storia molto personale potrebbe rappresentare molte persone».

Il videoclip è il sequel di ‘’Solo Una Volta Ancora’’ (il precedente singolo di Damiano) e racconta la storia di Lisa in un ibrido live, dove la protagonista prende parte al concerto del suo cantante preferito e la realtà si fonde con la fantasia.

Il 22enne Damiano Morisoli, che affianca la danza e la recitazione all'attività cantautorale, dopo aver frequentato fino a qualche mese fa la PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi si è trasferito a Roma per studiare recitazione presso la Tozzi Academy.