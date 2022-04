Streaming, le uscite di aprile che non potete perdervi

SAVOSA - Arriva la primavera e anche le piattaforme di streaming fioriscono, con un'offerta davvero importante per il mese d'aprile. Scopriamola assieme.

Netflix

Su Netflix un mese decisamente di peso, con - fra le altre cose - la conclusione di diverse serie che hanno davvero fatto epoca. Si parte l'8 aprile con l'ultima stagione della stilosissima serie spagnola “Elite” che torna al fantaliceo di Las Encinas per una quinta tornata, fra lustrini, selfie e foje giovanili.

Il 15 aprile segnatevi l'esordio della miniserie “Anatomia di uno scandalo”, dai veterani del thriller televisivo David E. Kelley e Melissa James Gibson, che siamo sicuri farà parlare di sé.

Il 19 aprile per il cult gilliganiano “Better Call Saul” è l'inizio della fine, con la prima parte della sesta stagione, mentre il 20 ritorna una delle più grandi sorprese di Netflix, “Russian Doll” di e con Natasha Lyonne. E siamo decisamente pronti a lasciarci sorprendere. Per chi adora le frivolezze, il 22 ritornano le top della vendita immobiliare di Los Angeles con la quinta stagione di “Selling Sunset”.

Il 29 aprile siate pronti a salutare due pezzi da novanta, ovvero il seminale “Ozark” (con la seconda parte dell'ultima stagione) e l'adorabile commedia “Grace &Frankie” (seconda parte dell'ottava stagione).

Prime Video

Tra i film, il più atteso (disponibile dal 7 aprile) è senz'altro "Laura Pausini - Pleased to Meet You", che mette al centro la popstar italiana e una domanda: cosa le sarebbe successo se non avesse vinto il Festival di Sanremo nel 1993?

Il 15 aprile arriva "Verdict", serie giudiziaria che vede al centro una famosa avvocata penalista brasiliana, Heloísa, che viene ingaggiata da un assassino e si trova coinvolta in una trappola che coinvolge il leader della più grande fazione criminale del Paese. Lo stesso giorno esce "Outer Range", «favola elettrizzante» prodotta tra gli altri da Brad Pitt e con protagonista Josh Brolin: allevatore in lotta per la sua terra e la famiglia, scopre un mistero nelle lande selvagge del Wyoming. Il 29 aprile si prosegue con "Undone" e la sua seconda stagione, che indaga sui segreti nascosti della famiglia della protagonista Alma.

Disney+

Il 15 aprile arriva "Fresh", film che trasforma un incontro romantico combinato su un sito d'incontri in un incubo. Protagonisti Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan. La miniserie in sei episodi "The Dropout" segue, dal 20 aprile, le vicende della fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes (interpretata da Amanda Seyfried), con le luci e ombre di un caso che ha catturato l'attenzione dei media di tutto il mondo.

Il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, arriva "Polar Bear", film che segue una femmina di orso polare in vista del parto e la sua lotta quotidiana, in un ambiente sempre più ostile a causa dei cambiamenti climatici. Si preannuncia molto affascinante la serie "Sketchbook", in uscita il 27 aprile: uno sguardo sui più talentuosi artisti e animatori di casa Disney, alla scoperta dei segreti della professione.

Imago/ZumaWire