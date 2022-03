Daniel Radcliffe non vuole rimettere i panni di Harry Potter

LOS ANGELES - I fan della saga di Harry Potter potrebbero rimanerne delusi, ma probabilmente non devono aspettarsi di vedere Daniel Radcliff in un eventuale futuro adattamento cinematografico di "Harry Potter e la maledizione dell'erede".

Lo ha dichiarato l'attore originale del maghetto (Daniel Radcliffe), spiegando di non essere affatto interessato a riprendere il ruolo che ha lanciato la sua carriera. Parlando al New York Times, l'attore britannico ha spiegato che «non è qualcosa che mi interessa in questo momento».

Il 32enne ha ammesso di capire che probabilmente «questa non è la risposta che molti vorranno», riferendosi ai fan. «Sto arrivando ad un punto in cui sento di essere uscito bene dal ruolo di 'Potter'», ha comunque chiarito l'attore, «e sono davvero felice di dove sono ora, tornare indietro sarebbe un enorme cambiamento nella mia vita».

Radcliffe e i suoi compagni di Hogwarts Rupert Grint (Ron Weasley) ed Emma Watson (Hermione Granger), lo ricordiamo, si sono riuniti all'inizio di quest'anno per lo speciale "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" che è andato in onda su HBO Max.

Un piccolissimo spiraglio, però, c'è. «Non dirò mai mai», ha aggiunto Radcliffe, ma più in là nel tempo. «Sono passati solo 10 anni. Non è qualcosa che mi interessa davvero fare in questo momento».