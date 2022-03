Un messaggio di speranza e di opposizione alla guerra: è "Wishing For A Better World"

LUGANO - Una canzone solidale per l'Ucraina. Un'idea che nasce dal Ticino e che ha poi trovato l'adesione di un gruppo di giovani artisti internazionali. È "Wishing For A Better World" di TheFutureIsNow, collettivo nato per l'occasione e capitanato dal musicista e produttore Belfa. Il brano, che mescola l'inglese all'italiano, è uscito lunedì 14 marzo ed è a disposizione sulle piattaforme di streaming e negli store online.

Quando ha preso il via il progetto?

«Un paio di settimane fa. Ho voluto cercare un modo per aiutare le persone colpite dalla guerra e, non avendo altre possibilità, ho pensato a una canzone. Quindi ho contattato una serie di artisti che conosco e con i quali ho collaborato e il risultato è questo brano».

Chi ha partecipato, oltre a te?

«Ci sono Gina Livia, Rewind, Cavasoul, Tekqoi, Addict., Gustixa, Pablo, Artemis Orion, Soliloquio, Re:, Iamreality, Josiah MacCartney e RNAQ».

In quale ambito musicale si colloca?

«Direi pop: il ritornello è cantato, mentre per le strofe ci sono parti rap».

Avete già pensato a chi devolvere il ricavato?

«È ancora in fase di definizione, abbiamo preso contatto con varie associazioni che operano per alleviare le sofferenze della popolazione ucraina».

Per un progetto del genere è fondamentale che le persone ne vengano a conoscenza: come vi state muovendo?

«Oltre a interviste come questa stiamo facendo in modo di far passare la notizia sul maggior numero possibile di social e piattaforme».

Hai un auspicio particolare legato a questo brano?

«Mi auguro che gli ascoltatori percepiscano il messaggio. La canzone si apre e si chiude con frammenti di uno storico discorso sulla pace di John Fitzgerald Kennedy e noi diciamo che con la violenza non si va da nessuna parte e che sarebbe un mondo migliore se fossimo tutti uniti e ci supportassimo a vicenda».