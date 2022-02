"Coda" trionfa, "Squid Game" gode: incetta di premi ai Sag Awards

LOS ANGELES - Hanno avuto luogo ieri sera i 28° "Screen Actors Guild Awards", soprannominati "Sag Awards", evento in cui una giuria del sindacato statunitense degli attori (SAG) premia alcune delle migliori performance a livello di cast sia delle serie TV che dei film.

A portarsi a casa i premi più succulenti sono stati i cast di "Ted Lasso" (miglior commedia) e "Succession" (miglior dramma televisivo), mentre il trionfo più grande a livello di pellicole (miglior cast d'insieme) è andato al film "Coda" ("I segni del cuore"), che ha sbaragliato la concorrenza. Grande conquista anche per gli attori di "Squid Game", trionfanti nella categoria di recitazione drammatica.

Per quanto riguarda le migliori attrici e i migliori attori sono stati premiati Jessica Chastain (per la recitazione in "The Eyes of Tammy Faye"), Kate Winslet (per il suo ruolo in "Mare of Easttown"), Will Smith e Michael Keaton (rispettivamente per la loro parte in "King Richard" e "Dopesick").

Durante la cerimonia, il pensiero di molti presenti è stato rivolto a quanto sta accadendo nell'Europa dell'est. Micheal Douglas, presente per l'occasione, ha ad esempio sfoggiato i colori giallo e blu a supporto dell'Ucraina. A tal riguardo, anche Lady Gaga ha espresso un pensiero: «Il mio cuore è rivolto all'Ucraina».

keystone-sda.ch (Jordan Strauss)