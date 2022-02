I presentatori dell'Eurovision saranno Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini

TORINO - Nelle ultime settimane erano emersi alcuni nomi per la conduzione dell'Eurovision, che si terrà a Torino il 10, 12 e 14 maggio, ma nessuno era stato confermato. L'ufficializzazione è arrivata ieri sera durante la seconda serata di Sanremo: a condurre lo show saranno Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

La scelta, che sembra essere stata apprezzata dal pubblico di Twitter, doveva ricadere forzatamente su artisti che hanno dimestichezza con le lingue, dato che lo spettacolo internazionale verrà presentato soprattutto in inglese. La Pausini darà il suo contributo anche con lo spagnolo, mentre Mika si cimenterà con il francese (una delle tante lingue che conosce). Entrambi sono molto conosciuti anche all'estero, fatto che contribuisce ad aumentare l'attenzione mediatica sull'evento.

Ognuno negli anni ha costruito la propria carriera anche grazie ad esperienze di conduzione televisiva nell'ambito musicale. Laura Pausini ha partecipato in qualità di coach nelle versioni spagnola e messicana del programma The Voice, così come Mika per la versione francese, oltre ad aver partecipato come giudice ad X-Factor. Alessandro Cattelan infine ha condotto proprio X-Factor per dieci anni.