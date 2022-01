Beppe Vessicchio è guarito: Sanremo? «Ci sarò!»

ROMA - Il maestro Beppe Vessicchio, uno dei volti storici del Festival di Sanremo, ha oggi dichiarato «Ci Sarò!».

L'ansia di una sua possibile assenza era relativa alla recente positività al coronavirus dell'artista, ma l'ultimo tampone ha dato esito negativo. Al Festival, Vessicchio dirigerà le Vibrazioni che presenteranno "Tantissimo", un brano di matrice rock, energico e incalzante, dove emerge l'animo più viscerale della band e a cui si contrappone un testo intimista e dal linguaggio universale.

Per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, Le Vibrazioni proporranno una loro versione del celebre brano "Live and let Die" - scritto da Paul e Linda McCartney - insieme al Maestro Beppe Vessicchio al pianoforte e a Sophie Scott, la leader dei Sophie and The Giants.