RAPPERSWIL - «Non ho bisogno di telecamere costose e set cinematografici per essere favoloso». È all'insegna di questo motto che è stato realizzato il videoclip di "The Boats Are Back" di Aaron Asteria.

Il vincitore della scorsa edizione di MyCokeMusic ha fatto ricorso a un concept originale, poi sviluppato insieme al produttore video Moritz Schmid e alla ballerina e coreografa Debora Rusch: farsi riprendere unicamente da telecamere di videosorveglianza. Una clip dal fascino sfacciato, che vede il cantante originario di Rapperswil lanciarsi in una posa da diva dopo l'altra.

Il singolo in questione, "The Boats Are Back", è frutto della collaborazione artistica e dell'amicizia tra Aaron e Baschi, che è stato il suo coach durante tutta la competizione musicale. Per il 2022 ci sono grandi progetti in corso, sempre a cura del team Asteria-Baschi e completato dal musicista e produttore Philippe Merk: non solo nuove canzoni, ma altre idee di video insoliti.